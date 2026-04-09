البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن عن مسارات بديلة للملاحة في مضيق هرمز

اعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان انه “نظراً للوضع الحربي في الخليج العربي ومضيق هرمز خلال الفترة من ١٢/٠٩/١٤٠٤ إلى ٠١/٠٩/١٤٠٥، واحتمالية وجود ألغام بحرية مضادة في الممر المائي الرئيسي لمضيق هرمز (وفقاً للخريطة)، تُخطر جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بأنه، التزاماً بمبادئ السلامة البحرية وحمايةً من أي اصطدام محتمل بالألغام البحرية، عليها، بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز”.

واضافت بحرية الحرس في بيانها انه “تم اتخاذ مسارات بديلة للملاحة في المضيق حتى إشعار آخر، وذلك على النحو التالي ووفقاً للخريطة المرفقة:

المسار الداخلي: من بحر عُمان شمالاً، جزيرة لارك، ثم مواصلة المسار إلى الخليج العربي.

مسار المغادرة: من الخليج العربي، مروراً جنوب جزيرة لارك، ثم مواصلة الرحلة إلى بحر عُمان”.

المصدر: موقع المنار