اعتداءات واسعة للمستوطنين تطال الضفة والقدس المحتلتين تحت حماية الاحتلال

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فجر اليوم الخميس، تصعيدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين استهدف ممتلكات المواطنين وتجمعاتهم السكنية، في ظل حماية مباشرة من قوات الاحتلال وتصاعد التوتر الميداني.

في الأغوار الشمالية، اقتحم مستوطنون محيط مساكن المواطنين في خربة سمرة، واعتدوا على الرعاة ولاحقوهم في محاولة لمنعهم من الوصول إلى المراعي، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هدم أو مصادرة جديدة في المنطقة التي تتعرض لانتهاكات متكررة.

وفي جنوب نابلس تجددت الاعتداءات بين بلدتي أوصرين وبيتا، حيث هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطرقات الفرعية، بعد ساعات من اعتداء سابق أسفر عن إصابة مواطنة وابنتها بجروح.

أما في القدس المحتلة، فقد اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذت جولات استفزازية وأدت طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وفي محافظة بيت لحم، واصل مستوطنون محاصرة أراضٍ زراعية في منطقة جبع، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأشجار الزيتون تحت تهديد السلاح وبحماية من جيش الاحتلال، عقب اعتداءات شهدتها المنطقة الليلة الماضية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في عدد من مخيمات الضفة الغربية، ما يوفر غطاءً لتصعيد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية.

المصدر: موقع المنار+وكالة شهاب