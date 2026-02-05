عراقجي ينتقد تصريحات المستشار الألماني: متأرجحة وغير ناضجة وتُقوّض دور برلين

انتقد وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” بشدة تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن إيران، واصفًا إياها بـ”المتأرجحة وغير الناضجة”، ومؤكدًا أن “طهران كانت ولا تزال تسعى إلى علاقات وثيقة وبنّاءة مع ألمانيا”.

وقال عراقجي، في منشور على منصة “إكس”، “إن وجود شخص مثل ميرتس ممثلًا لألمانيا على الساحة الدولية يبعث على الأسف المضاعف”، معربًا عن أمله في عودة قيادة سياسية ألمانية “أكثر حكمة ومسؤولية ومشرفة” إلى الحكم.

واعتبر أن ألمانيا، التي كانت يومًا “القوة الدافعة لتقدم أوروبا، تحولت اليوم إلى محرك للتقهقر الأوروبي”.

وأشار عراقجي إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنيويورك، وبإلحاح من ميرتس، تنحت الدول الأوروبية الثلاث طوعًا عن دورها في المحادثات النووية، وسلكت مسار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، لافتًا إلى أن “الشخص نفسه يتوسل اليوم للعودة إلى تلك المحادثات”.

كما انتقد عدم النضج السياسي لميرتس، مشيرًا إلى أنه في يونيو/حزيران 2025، وعقب مقتل أكثر من ألف إيراني جراء الهجمات الصهيونية، أبدى المستشار الألماني، بحسب قوله، “فرحًا وسرورًا”، فضلًا عن تكراره الحديث علنًا عن “انهيار وشيك لإيران خلال أسابيع.

وختم عراقجي بالتأكيد على أن الشعب الألماني قدّم إسهامات مهمة للبشرية، مجددًا دعوة إيران إلى “علاقات وثيقة وبنّاءة مع برلين”، ومعتبرًا أن “تمثيل ميرتس لألمانيا دوليًا مصدر أسف حقيقي”.

المصدر: وكالة إرنا