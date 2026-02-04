الأربعاء   
    لبنان

    النائب محمد رعد بعد لقائه الرئيس عون: اللبنانيون معنيون بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك وضرورة إنهاء الاحتلال وحماية السيادة

      التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في قصر بعبدا مساء اليوم، وقال الحاج رعد بعد اللقاء :” اللبنانيون معنيون بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك وضرورة إنهاء الاحتلال وحماية السيادة”.
      واضاف:”حريصون على التفاهم والتعاون بدءا من إنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإعادة الإعمار”.

      واضاف الحاج رعد :”تمنينا التوفيق للرئيس في تحقيق الأهداف واتفقنا على مواصلة التلاقي والتشاور لتحقيق الأهداف والأولويات”.
      وتابع:”عرضنا في اللقاء موقفنا واستعداداتنا متمنين لشعبنا وللرئيس التوفيق لتحقيق الأهداف، اللبنانيون معنيون بالحفاظ على الوحدة والتماسك لاسيما إزاء ضرورة إنهاء الاحتلال وحماية السيادة بعيدا عن المزايدات”.
      وقال:” مطلوب منا جميعا أن نعالج أوضاعنا بالتصويب والحوار والتعاون وحسن التنسيق”.
      وتابع:” حريصون على تولي الدولة مسؤولية حماية السيادة ومساندتها عند الاقتضاء ورفض كل أشكال التدخل والوصاية”.

      المصدر: قناة المنار

