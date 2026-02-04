اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح خطة الزيارة الشعبانية بمشاركة ملايين الزائرين

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، اليوم الأربعاء، عن نجاح خطة الزيارة الشعبانية. وذكرت اللجنة في بيان أن “الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان المباركة شهدت نجاحًا متميزًا بمشاركة ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، الذين أدّوا مراسم الزيارة في أجواء آمنة ومستقرة، وبانسيابية عالية في الحركة، بما يعكس المستوى المتقدم للجاهزية الأمنية والتنظيمية وحسن الإدارة الميدانية لهذا الحدث المليوني الكبير”.

وأضافت اللجنة أن “هذا النجاح جاء بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وبإشراف ميداني مباشر من وزير الداخلية، عبد الأمير كامل الشمري، وبجهود استثنائية وتنسيق عالٍ بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بجميع تشكيلاتها، وهيئة الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وبالتكامل مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والإدارة المدنية في محافظة كربلاء المقدسة، وبمساندة اللجنة الخدمية العليا وأصحاب المواكب والهيئات الحسينية، وبالدور الوطني المسؤول الذي اضطلعت به وسائل الإعلام الوطنية”.

وتقدمت اللجنة بالشكر “لكل المسميات أعلاه لما قامت به من دور استثنائي، فضلًا عن جميع الجهات الساندة التي عملت بروح الفريق الواحد وعلى مدار الساعة في تأمين الزائرين، وحماية الطرق والمحاور، وصون المراقد المقدسة، وتقديم أفضل الخدمات بما ينسجم مع قدسية المناسبة وحجم التحديات المرافقة لها”، مشيرة إلى شكرها أيضًا “لأبناء الشعب العراقي كافة، وإلى أهالي محافظة كربلاء المقدسة على وجه الخصوص، لما أظهروه من تعاون كبير وانضباط عالٍ ووعي وطني مسؤول، كان له الدور الأبرز في إنجاح هذه الزيارة المليونية وتحقيق أهدافها الأمنية والخدمية”.

وبينت اللجنة أن “هذا الإنجاز الوطني يُجسّد صورة العراق الآمن والمستقر، ويؤكد قدرة مؤسسات الدولة على إدارة أكبر التجمعات البشرية، وحماية الشعائر الدينية، وترسيخ قيم التكاتف والوحدة بين الشعب وقواته الأمنية بروح المسؤولية والانتماء الوطني”، مؤكدة “استمرارها في تطوير خططها الأمنية والخدمية، واستثمار الخبرات المتراكمة والدروس المستخلصة، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والخدمة للزائرين في جميع المناسبات الدينية والوطنية المقبلة”.

المصدر: واع