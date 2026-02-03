الثلاثاء   
   03 02 2026   
   14 شعبان 1447   
   بيروت 18:43
    تحذير من تفاقم الأزمة الصحية في غزة

    حذّر مديرُ الإغاثةِ الطبيةِ في قطاع غزة من تفاقمِ الأزمةِ الصحيةِ في القطاع، مشيراً إلى أنَّ إخراجَ خمسينَ مريضاً يومياً عبرَ معبر رفح لا يلبّي الاحتياجاتِ الضرورية.

    وأضاف أنّ اليومَ التجريبيَ لفتحِ المعبر شهدَ خروجَ خمسةِ مرضى فقط، بينما هناك أربعُمئةٍ وخمسونَ حالةً حرجةً تحتاجُ إجلاءً فورياً، وأربعةَ عشرَ ألفاً وخمسَمئةِ حالةٍ تحتاجُ علاجاً خارجَ القطاع، من بينهم أربعةُ آلافٍ وخمسُمئةِ طفل.

    كما سَجّلَ القطاعُ يومياً خمسَ إلى ستِ حالاتِ سرطانٍ جديدة، مع وجودِ حالاتٍ حرجةٍ بحاجةٍ لتدخلاتٍ جراحيةٍ عاجلةٍ غيرِ متوافرة، في ظلِّ استمرارِ الحصارِ ونقصٍ حادٍّ في الأدويةِ والمستلزماتِ الطبية.

    المصدر: موقع المنار

