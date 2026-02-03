عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026

العناوين

صحيفة الأخبار:

مصير “الميكانيزم” بعد البتّ في ملف إيران!

العدوّ يواكب زيارة هيكل الأميركية: غارات وتوغّل وتهجير واسع

بلدية بيروت تطيّر هبة لتأهيل الملعب البلدي

الأسعار تصيب صناعة المجوهرات بالشلل: اللبنانيون تحت صدمة تقلّبات الذهب

رسم الـ3% على الاستيراد: الإيرادات تتضخّم بلا أثر اقتصادي

عودة المسار التفاوضي | إيران لأميركا: لا تراجع عن فصل الملفّات

صحيفة النهار:

الاستحقاق الانتخابي في مواجهة مناخ حربي

تحرّكٌ برلماني حكومي لمعالجة المأزق الانتخابي… الضغوط تواكب زيارة هيكل وتُحدّد نتائجها

شهران حاسمان لبلورة مسار التفاوض مع “إسرائيل”؟

مخيّم البدّاوي: ما أبعاد إمساك الجيش بمداخله؟

ضبط الدراجات: حملة للداخلية تقابلها اعتراضات

المباني المستأجرة: هدر مقصود لمصلحة النافذين

من يدير الرأي العام العربي؟ وكيف تُستغل العاطفة في تشكيله؟

مفاوضات أميركيّة – إيرانيّة على “جمر الحرب”… ترقّب للنّتائج و”إسرائيل” تستعد

صحيفة الديار:

هل ابتعد “شبح” الحرب بين أميركا وإيران؟

لبنان تحت الضغط…القبول بالشروط الأميركيّة…”والا”!

هيكل: لإسقاط المهل الزمنيّة… مَن يُريد تأجيل الانتخابات؟

صحيفة الشرق:

إيران رضخت وتطلب التفاوض

عون التقى الملك الإسباني ورئيس الوزراء ونوّه بعمق العلاقات بين البلدين

الحجار عرض وبلاسخارت للتحضيرات الانتخابية

الخطيب: لن نترك لبنان لقمة سائغة للعدو “الإسرائيلي”

صحيفة البناء:

واشنطن تعدل خطابها نحو منع السلاح النووي حصرًا… والحرب إذا فشل التفاوض

شمخاني للميادين: طهران مستعدة للحرب لكنّها تمنح فرصًا للتفاوض النووي فقط

فضيحة النخبة الأميركية في أرشيف ابستين تُحرج بعض اللبنانيين… “ما بتشبهونا”

صحيفة اللواء:

مدريد لعون: سنشارك بمؤتمر باريس وندرس البقاء في الجنوب

سلام يبحث ضمانات القروض مع البنك الدولي.. والاحتلال يضغط على الجيش والدولة بالنار والدمار

إعادة فتح معبر رفح بشروط “إسرائيلية” مذلة.. وتصعيد استهداف الأهالي للتهجير

قوات الأمن السوري في الحسكة والقامشلي اليوم

مفاوضات عراقجي وويتكوف الجمعة.. والخيار العسكري على الطاولة

صحيفة الجمهورية:

لا تعديلات… ولا جلسة للانتخابات

عون: لمشاركة إسبانيا بمؤتمر الجيش

“الميكانيزم الجديدة” وكوابيس شمال النهر

هيكل في أميركا: حمل “الهيكل”

هذه “أوراق هيكل” فهل هي رابحة؟

الاسرار

صحيفة الديار:

بعد تلزيم مطار القليعات، وفي ظل الجدل المتصاعد حول مدى جهوزية مدارجه الفنية لاستقبال طائرات من طراز “إيرباص”، كشفت مصادر مطلعة أن اتّصالات تجري مع شركة “طيران الشرق الأوسط” لإجراء هبوط تجريبي على مدرج المطار، في إطار السعي إلى حسم الجدل القائم تقنيًا وعمليًا، بعيدًا من السجالات السياسية والإعلامية، خصوصًا أن تقارير متناقضة جرى تداولها حول طول المدرج وقدرته على تحمّل الأحمال المطلوبة للطائرات التجارية المتوسطة والكبيرة.

وبحسب المصادر، فإن الهبوط التجريبي، سيشكّل محطة مفصلية لتقييم واقع البنية التحتية للمطار، لناحية السلامة الجوية ومعايير التشغيل المعتمدة دوليًا، على أن يتخّذ على ضوء النتائج القرار النهائي إما بالتشغيل ضمن قدراته الحالية، أو الشروع بخطة توسعة تشمل زيادة طول المدرجات وتعزيز تجهيزاتها الفنية، بما يضمن تشغيله الآمن ويفتح الباب أمام إدخاله تدريجيًا إلى الخدمة الفعلية.

تبلغت الجهات اللبنانية المعنية بأن الوفد العسكري الأميركي المقرر حضوره إلى لجنة “الميكانيزم” سيكون برئاسة السفير ميشال عيسى، على أن يغيب عن الوفد رئيسه العسكري، نظرًا لانشغاله بمهام أخرى مرتبطة بالأوضاع في المنطقة، ليحلّ مكانه مساعده، الذي سبق وعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في مقر السفارة الأميركية في عوكر، مع أحد مستشاري رئيس الجمهورية.

وتؤكد المصادر أن الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في معالجة الأمور التنظيمية واللوجستية، بما يتيح تنفيذ المهام الميدانية، مع الحفاظ على خطوط التواصل بين الطرفين اللبناني والأميركي، بعيدًا عن الغوص في الملفات السياسية الحساسة.

يتوقع، وفق معطيات رسمية متقاطعة، أن يصل إلى بيروت وفد دبلوماسي وقضائي سوري رفيع المستوى قبل نهاية الأسبوع الجاري، مبدئيًا، على أن يترأسه إما وزير الخارجية أو العدل، في إطار استكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية، بعد إقرار الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء اللبناني، وموافقة الجهات الرسمية في دمشق عليها.

وتشير المصادر إلى أن زيارة الوفد السوري ستتخللها اجتماعات تقنية وقانونية مع المعنيين اللبنانيين، لوضع اللمسات الأخيرة على آليات التطبيق، خصوصًا في ما يتعلق بتبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة القضائية في البلدين. وفي هذا السياق، باتت اللوائح الاسمية للدفعة الأولى من المحكومين المشمولين بالاتفاقية شبه مكتملة، كما أصبحت ملفات تسليمهم جاهزة من الناحية القانونية والإجرائية، تمهيدًا للمباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى فور توقيع الاتفاق.

صحيفة البناء:

خفايا

حذر مسؤول “إسرائيلي” سابق في مداخلة في أحد مراكز الدراسات الأميركية من أن تكون واشنطن قد تخلّت عن شروطها بما يخص البرنامج الصاروخي الإيراني وما يسمّى بـ “نفوذ إيران الإقليمي” باعتبارها قضايا إقليمية كانت تتبنّاها واشنطن بسبب مطالبات حلفائها الإقليميين تعليقًا على اتفاق عام 2015 خصوصًا الخليج و”إسرائيل” ومع ضغط الخليج لتجنب خيار الحرب وسعي “إسرائيل” لتحييد نفسها من تداعيات الحرب، بوساطة روسية من وراء ظهر أميركا، باتت واشنطن تتصرّف كأنها في حل من هذا الالتزام.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي في دولة إقليمية بارزة تلعب دورًا في التفاوض بين أميركا وإيران إن مشاركة دول الإقليم في اجتماع أنقرة بين الإيرانيين والأميركيين هو مدخل لإدخال دول المنطقة في تحمّل مسؤولية القضايا التي تخصها مثل نفوذ إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، بينما يبقى الملف النووي موضوع اهتمام أميركي محوري، مشيرًا إلى أنه سبق لدولة المنطقة أن طلبت توسيع إطار خمسة زائد واحد لضمان مشاركتها في المفاوضات ورفض طلبها وتوقع أن يؤدّي الاجتماع إلى رسم هيكلية تفاوضية تسهل على أميركا وإيران التفاوض وسوف تكون “إسرائيل” الجهة الوحيدة الغائبة عن طاولة المفاوضات بل سوف تكون الجهة التي وحّد الخوف من تغول دورها وارتفاع سقف عدوانيتها الدول التي كانت في حال خلاف وصراع كحال السعودية وإيران وتركيا، خصوصًا بعد تجربة سورية وقصف الدوحة والتوسع “الإسرائيلي” نحو أرض الصومال وحضرموت.

صحيفة اللواء:

همس:

نُقل عن مرجع كبير ارتياحه لمسار الوضع بعد إقرار الموازنة، وعلى الأخص في ما يتعلق بالتعاون بين الرئاسات.

غمز:

ثمّة اتّجاه لدى كتلة مسيحية كبيرة لاستبدال القسم الأكبر من نواب الحزب الذي تنتمي إليه في الانتخابات المقبلة.

لغز:

تجري ترتيبات لزيارة مسؤولين ووزراء إلى القرى الجنوبية التي تتعرض لاعتداءات في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.

صحيفة الجمهورية:

تفيد معطيات متداولة عن وجود توجه لدى نجل مرجع سياسي – ديني راحل لخوض غمار الانتخابات النيابية ّ المقبلة.

بعد عزوف أحد النواب البارزين في حزب مسيحي كبير عن الترشح إلى الانتخابات النيابية، تبين أن أكثر من نائب ومرشح سابق عن هذا الحزب يجري العمل على تغييرهم، من دون المساس بثلاث شخصيات، هناك مطالب داخلية بإبعادها.

يتم تداول مخالفات بالجرم المشهود تضر بسمعة قطاع سياحي كبير، من دون تحريك آليات مراقبة ومحاسبة رادعة لها.

