    المشاط أبرق معزّيا بوالد السيد نصر الله

      بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، الاثنين، برقية عزاء ومواساة بوفاة “والد سيّد الأمة السيد حسن نصر الله”، الحاج عبد الكريم نصر الله.

      وأشاد المشاط، في برقية العزاء التي بعثها إلى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم وعائلة الفقيد، بما قدّمه الحاج عبد الكريم نصر الله من إسهامات في مسيرة حزب الله، تجلّت ثمارها في القائد الإسلامي الاستثنائي الذي واجه كيان العدو الصهيوني والاستكبار العالمي.

      وعبّر المشاط عن “خالص التعازي وعظيم المواساة لأمين عام حزب الله، وأولاد الفقيد، وأفراد الأسرة كافة، والشعب اللبناني الشقيق بهذا المصاب”، سائلًا “المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

      المصدر: موقع المنار

