    لبنان

    الجيش اللبناني: دهم منازل في كامد اللوز وراشيا وتوقيف شخصين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها الاثنين، عن دهم منازل في كامد اللوز وراشيا في البقاع، وتوقيف شخصين، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

      وقال البيان إنه “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة، دهمت دورية من مديرية المخابرات عددًا من المنازل في منطقتَي كامد اللوز وراشيا – البقاع”.

      وتابع البيان أنه “تم توقيف المواطن (ب.س.) والسوري (ع.د.) لتأليفهما، مع آخرين، عصابة تنشط في مجال الاتجار بالأسلحة الحربية”. وأضاف: “ضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة، إضافة إلى ذخائر حربية وأعتدة عسكرية”. وأوضح أنه “تم تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

