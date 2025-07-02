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انفجارات تهز ريفي إدلب وحماة السوريتين

وقع انفجار في صهريج للوقود في بلدة جبرين شرق مدينة حماة السورية، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح، فيما دوت انفجارات في محيط بلدة الفوعة في ريف إدلب.

وأكد الدفاع المدني السوري مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية جراء الانفجار، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

لكن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أفاد أن الانفجار أدى، في حصيلة أولية، إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

ونقل المرصد عن مصادر أن الانفجار تسبب أيضاً في تضرر عدد من المنازل في محيط موقع الحادثة، وسط حالة من الهلع بين السكان.

انفجارات في الفوعة

وعقب حادثة جبرين، دوت انفجارات عنيفة في محيط بلدة الفوعة الواقعة في الريف الشرقي لمدينة إدلب، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مواقع الانفجارات.

وذكر «تلفزيون سوريا» أن مستودعاً للذخيرة انفجر، في حين لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية، فيما أشارت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إلى أن سيارات الإسعاف سارعت الى أماكن الانفجارات.

المصدر: الأخبار