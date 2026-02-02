حزب الله نعى فقيد الجهاد والمقاومة القائد الحاج علي حسن سلهب “الحاج مالك”

نعى حزب الله فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب “الحاج مالك”. وجاء في بيان النعي:
بسم الله الرحمن الرحيم
”مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا”
بمزيد من الرضا والتسليم والإعتزاز ينعى حزب الله فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب “الحاج مالك”
والذي ارتحل بعد صراع مع المرض مختتماً تاريخاً مديداً من العطاء والتضحية والجهاد. منذ انطلاقة المقاومة حضر الفقيد القائد مجاهداً في ساحاتها المختلفة باذلاً نفسه وعمره وكل ما يملك في سبيل إعلاء رايتها والتصدي للاحتلال الإسرائيلي والتكفيري على جبهتي الجنوب والبقاع.
كان الحاج أبو أحمد سلهب علماً من أعلام المقاومة الإسلامية في لبنان ومن صناع انتصاراتها، وكان قائداً لا يكل ولا يمل مهما اشتدت الأزمات والصعاب، وهو عايش أجيالاً من المجاهدين الذين ترك فيهم بصمته القيادية والتربوية.
لقد التحق القائد الحاج أبو أحمد سلهب بركب من سبقه من إخوانه المجاهدين والشهداء وهو في شوق إليهم، وبعد أن صدق العهد مع ربه وانتظر لقائه بكل احتساب وأمل وصبر.
يتقدم حزب الله بالعزاء من جميع مجاهديه ومن كل المقاومين والأحرار بفقدان القائد أبو أحمد سلهب ويدعو الله تعالى أن يتقبله مجاهداً صادقاً مضحياً وأن يحشره في مرتبة الشهداء مع من أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.