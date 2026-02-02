حزب الله نعى فقيد الجهاد والمقاومة القائد الحاج علي حسن سلهب “الحاج مالك”

نعى حزب الله فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب “الحاج مالك”‏. وجاء في بيان النعي:



بسم الله الرحمن الرحيم

‏”مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا ‏تَبْدِيلًا”‏

بمزيد من الرضا والتسليم والإعتزاز ينعى حزب الله فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب “الحاج مالك”‏

‏ والذي ارتحل بعد صراع مع المرض مختتماً تاريخاً مديداً من العطاء والتضحية والجهاد. منذ ‏انطلاقة المقاومة حضر الفقيد القائد مجاهداً في ساحاتها المختلفة باذلاً نفسه وعمره وكل ما يملك ‏في سبيل إعلاء رايتها والتصدي للاحتلال الإسرائيلي والتكفيري على جبهتي الجنوب والبقاع.‏

‏ كان الحاج أبو أحمد سلهب علماً من أعلام المقاومة الإسلامية في لبنان ومن صناع انتصاراتها، ‏وكان قائداً لا يكل ولا يمل مهما اشتدت الأزمات والصعاب، وهو عايش أجيالاً من المجاهدين ‏الذين ترك فيهم بصمته القيادية والتربوية.‏

لقد التحق القائد الحاج أبو أحمد سلهب بركب من سبقه من إخوانه المجاهدين والشهداء وهو في ‏شوق إليهم، وبعد أن صدق العهد مع ربه وانتظر لقائه بكل احتساب وأمل وصبر. ‏

يتقدم حزب الله بالعزاء من جميع مجاهديه ومن كل المقاومين والأحرار بفقدان القائد أبو أحمد ‏سلهب ويدعو الله تعالى أن يتقبله مجاهداً صادقاً مضحياً وأن يحشره في مرتبة الشهداء مع من ‏أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.‏