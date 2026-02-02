مفوض أوروبي سابق ينتقد أسلوب فون دير لاين ويصفه بغير المناسب للاتحاد الأوروبي

وجّه المفوض الأوروبي السابق للحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، انتقادات لأسلوب إدارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، معتبراً أنه “لا يناسب الاتحاد الأوروبي”.

وقال شميت في مقابلة مع النسخة الأوروبية من صحيفة “بوليتيكو” إن طريقة تنظيم عمل المفوضية “مركزية للغاية”، مضيفاً: “يمكن تسميته نظاماً رئاسياً أو بأي مسمى آخر، لكنه لا يناسب الهيئة ولا المفوضية ولا أوروبا بشكل عام”.

كما انتقد شميت المفوضية الأوروبية لعدم إدانتها العلنية للإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية تيري بريتون، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي كان ينبغي أن يُظهر “مزيداً من التضامن” في هذه القضية.

وكانت واشنطن قد فرضت قيوداً على منح التأشيرات لبريتون وعدد من أشخاص آخرين، بدعوى تورطهم في محاولات لفرض رقابة على مواطنين أمريكيين. ويُنظر إلى بريتون على أنه “الملهم الفكري” لقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية، الذي أدى إلى تشديد الرقابة على عدد من منصات الإنترنت الكبرى.

المصدر: روسيا اليوم