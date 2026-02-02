نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تُدين تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب وتعتبرها انتهاكًا للقوانين الدولية

دانت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تهديدات العدو التي طالت مستشفيات الجنوب، معتبرةً أنها تشكّل تصعيدًا خطيرًا يمسّ بشكل مباشر القطاع الصحي، ويهدّد حق المواطنين في الحصول على رعاية طبية آمنة، فضلًا عن كونها مساسًا فاضحًا بحرمة المستشفيات وسلامة المرضى والعاملين فيها من أطباء وممرضين وإداريين.

وأكدت النقابة أن هذه التهديدات تتناقض بشكل كامل مع المبادئ الإنسانية الأساسية ومع القوانين والمواثيق الدولية التي تُلزم بحماية المنشآت الصحية وعدم تعريضها لأي شكل من أشكال الضغط أو الاستهداف.

وشدّدت الهيئة على أن المستشفيات، ولا سيما في المناطق الحدودية، تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وتؤدي واجبها الإنساني والوطني دون أي تمييز، محذّرةً من أن تعريضها للتهديد يزيد من معاناة المرضى ويضع الطواقم الصحية أمام مخاطر جسيمة أثناء قيامها بمهامها.

ودعت النقابة الجهات الدولية المعنية، والمنظمات الصحية والإنسانية والحقوقية، إلى التحرّك العاجل لضمان حماية المستشفيات والعاملين فيها، ومنع أي انتهاك يطال المرافق الصحية، التزامًا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام