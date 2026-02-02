تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتقالات واسعة

تتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل يومي، حيث تشهد المدن والقرى الفلسطينية اقتحامات متكررة، واعتقالات واسعة، ومداهمات للمنازل، بالإضافة إلى عمليات تجريف وتدمير ممتلكات المواطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سياسة مستمرة لتكثيف السيطرة العسكرية على الأراضي الفلسطينية، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين.

وصباح اليوم الاثنين، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد الشوارع في مدينة جنين، بحسب ما أفادت مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الجرافة العسكرية اقتحمت شارع حيفا غرب المدينة، وتمركزت فيه قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، تزامناً مع حركة الموظفين وطلاب المدارس.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، كما اقتحمت بلدات الزبابدة والكفير جنوب المدينة دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد محمود يوسف عابد (23 عاماً) في بلدة حلحول شمال المدينة. وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة معززة بالآليات والشاحنات والمعدات اقتحمت البلدة مصطحبة وحدة هندسة المتفجرات، وتركزت في منطقة الكامب، حيث فجرت شقة الشهيد بعد إطلاق قنابل الصوت وإجبار المواطنين على مغادرة المنطقة، ومنعتهم من الاقتراب من المنزل.

يُذكر أن الشاب محمود يوسف عابد استشهد برفقة الشاب مالك إبراهيم سالم (23 عاماً) من بلدة بزاريا شمال غرب نابلس، برصاص الاحتلال في تجمع “غوش عتصيون” الاستعماري شمال الخليل في العاشر من تموز من العام الماضي.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية قبية شمال غرب المدينة، وجابت آلياتها العسكرية شوارع القرية، دون الإبلاغ عن مداهمات أو اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة الخليل، شملوا عبد الهادي كامل الجعبري من مدينة الخليل، وعبد الرحيم محمد صوايفة من بلدة إذنا غرباً، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح. ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدتي قفين وباقة الشرقية، وهم إبراهيم صباح (45 عاماً) ونجله مأمون من قفين، ومهدي شادي ظاهر (19 عاماً) من باقة الشرقية، بعد مداهمة منازلهم وفتشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين في مدينة طوباس، وهما يوسف فائق صوافطة ورجا سليمان صوافطة، بعد مداهمة منزلي ذويهما، وانتشرت في عدة أحياء بالمدينة وداهمت عدة منازل.

وفي قرية فلامية شرق مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم مهند محمود أبو ضاهر، ووائل عبد الكريم أبو ضاهر، ومعاذ باسم، بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، علماً أن هذه القوات تغلق الحواجز بشكل يومي، خصوصاً في ساعات الصباح الباكر.

وتشير إحصاءات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية بلغ 916، منها 243 بوابة نصبت بعد 7 تشرين الأول 2023.

وفي نابلس، استولت قوات الاحتلال فجر اليوم على مركبة في قرية زيتا جماعين جنوب غرب المحافظة، واقتحمت عدداً من القرى شملت جماعين جنوباً، وجوريش، وسبسطية، وقصره، وبيت فوريك، ومادما، والناقورة، وفتشت منازلها وعبثت بمحتوياتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل قرية جوريش جنوب شرق نابلس، وتفحصت مركبات المواطنين وهوياتهم.

