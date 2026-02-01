مركز لبنان الطبي – الحدت يدين تهديدات مستشفى الشهيد صلاح غندور ويؤكد حماية القطاع الصحي

أدان مركز لبنان الطبي – الحدت، بأشدّ العبارات، التهديدات التي تعرّض لها مستشفى الشهيد صلاح غندور، معتبراً أنها تشكّل انتهاكاً خطيراً للقوانين والمواثيق الدولية، ولا سيّما القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية المرافق الصحية والكوادر الطبية.

وأكد المركز أن المستشفيات هي مؤسسات إنسانية بحتة، تتمثل مهمتها في إنقاذ الأرواح ومعالجة المرضى دون أي تمييز، مشدداً على أن أي استهداف أو تهديد لها يعرّض حياة المرضى والعاملين فيها للخطر، ويُعد جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وشدد المركز على ضرورة تحييد القطاع الصحي عن أي أعمال عدائية، داعياً الجهات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة لضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.

كما أكد مركز لبنان الطبي – الحدت أن سلامة المرضى والطواقم الطبية تبقى أولوية مطلقة في أداء رسالته الإنسانية.

المصدر: موقع المنار