“التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” هنأ إيران بالذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية

هنّأ الأمين العام لـ”التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” يحيى غدار، في بيان له الأحد، إيران بـ”الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية”.

وقال غدار “أرقى آيات التبريك والاعتزاز إلى الإمام الخامنئي، وقيادة إيران، وشعبها، ومؤسساتها العسكرية، في الذكرى الـ47 لانتصار الثورة والأمة الإيرانية في ميادين الجهاد”.

وأضاف غدار أن “إيران الثورة الإسلامية الناهضة، والساعية إلى خير البشرية والأمم وفرض سيادتها وحقوقها، ليس مستغربًا أن تتعرض لأبشع حملات الافتراءات والتهديد”. وتابع أن “وعد إيران الثورة الإسلامية وقيادتها ومؤسساتها وشعبها أن تنتصر في آخر وأشدّ حروب العصر، وبانتصارها، بإذن الله وعزّته، ستكون القوة الرائدة في دفن عالم البغي والتوحش وشياطينه وإنهاء عدوانيته”.

وقال غدار “ستلعب إيران، بإذن الله، الدور المحوري في تشكيل وإنهاض عالم جديد، عالم الحق والعدل الإلهي والمساواة بين الأمم والانتصار للمستضعفين”، مؤكدًا “وقوف التجمع إلى جانب إيران، الأمة والقيادة، وإسنادها بما يمتلك من عناصر وإمكانات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام