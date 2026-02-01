زيلينسكي يعلن تأجيل الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية حول خطة أميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجولة الثانية من المحادثات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين والأميركيين بشأن خطة أميركية لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات ستبدأ يوم الأربعاء، بدلاً من الأحد، دون أن يذكر سبب التأجيل.

وجاء الإعلان غداة محادثات لم يُعلن عنها مسبقاً بين أحد كبار مبعوثي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين أميركيين في فلوريدا، جرت من دون حضور أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: “تم تحديد مواعيد اللقاءات الثلاثية المقبلة في الرابع والخامس من شباط/فبراير في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة”.

ولم يؤكد الكرملين ولا الولايات المتحدة المواعيد الجديدة التي أعلنها الرئيس الأوكراني.

وتؤكد الولايات المتحدة أنها على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن التسوية تعرقلها حتى الآن الخلافات بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي الأوكرانية التي تطالب بها روسيا.

وتحتل روسيا نحو 20% من أراضي جارتها، وتسعى لضمان سيطرتها الكاملة على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا كجزء من أي اتفاق، وقد هددت باستكمال السيطرة عليها بالقوة في حال فشل المفاوضات.

وفي المقابل، ترى أوكرانيا أن التنازل عن الأراضي سيشجع موسكو على مزيد من التوسع، مؤكدة أنها لن توقع أي اتفاق لا يردع روسيا عن غزوها مجدداً. ويعتقد كثير من الأوكرانيين أن التخلي عن أراضٍ دافع عنها جنودهم لسنوات أمر لا يُغتفر.

ولم يحدث أي اختراق بشأن هذه القضايا خلال الجولة الأولى من المحادثات حول الخطة الأميركية في أبوظبي يومي الجمعة والسبت الماضيين.

