    لبنان

    رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب أسبوع أو إعطاء الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى منتصف شباط

      أعلنت “رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان ورابطة “أساتذة التعليم المهني والتقني” في بيان مشترك، الأحد، الإضراب يوم الإثنين في 2-2-2026.

      وأكد البيان “عقد جمعيات عمومية في المدارس والمعاهد لإقرار إحدى التوصيتين التاليتين:

      1- منح الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى تاريخ 15 شباط، لرفع مشروع الزيادة المقترحة إلى المجلس النيابي.
      2- الاستمرار بالإضراب حتى مساء الاثنين 9-2-2026″.

      واعتبر البيان أن “غير المتفاعلين مع التصويت كأنهم يمنحون الحكومة مهلة إضافية”.

      من جهة ثانية، حيا البيان “نضال الأساتذة والمعلمين الذين شاركوا في الاعتصامات والتظاهر خلال الأسبوع الماضي وتحمّلوا المشقة والتعب”، ونوّه “بجهود المعلمين والأساتذة الذين حاولوا تجاوز حاجز القوى الأمنية باتجاه مقر انعقاد جلسة مجلس النواب والحكومة لإيصال الصوت”، وتابع أن “هذا التحرك، بفضل تضحياتهم، أسهم في إعادة قضيتنا إلى صلب اهتمام الحكومة والمجلس النيابي، حيث جرى التعهد بإقرار زيادة للقطاع العام ضمن مهلة أقصاها منتصف شباط/فبراير الجاري”.

      المصدر: موقع المنار

