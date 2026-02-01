الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 10:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مستوطنون يقتحمون تجمع أبو النوار شرق القدس بحماية جيش الاحتلال

    اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، وذلك بحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد يستهدف التجمعات الفلسطينية.

    وذكرت محافظة القدس في بيان أن “المستوطنين نفذوا الاقتحام تحت غطاء عسكري، ما أثار حالة من القلق في صفوف السكان، في ظل مخاوف متزايدة من محاولات التهجير القسري”.

    ويأتي هذا الاعتداء بعد إعلان حكومة الاحتلال، الأسبوع الماضي، الاعتراف رسميًا بخمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بأنها جزء من مساعٍ لـ “سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية”.

    وأوضح سموتريتش أن مستوطنة “حومش” حصلت على صفة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات أخرى، ليرتفع عدد المستوطنات التي جرى الاعتراف بها خلال الشهر الماضي إلى 20 مستوطنة، ضمن عملية متواصلة لشرعنة الاستيطان.

    وأكد أن “سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية ماضية قدمًا، في إطار إجراءات تهدف إلى تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    شهيد وجرحى بقصف صهيوني في وادي غزة ضمن خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار

    شهيد وجرحى بقصف صهيوني في وادي غزة ضمن خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار

    انخفاض مواليد غزة 11% في 2025 وارتفاع وفيات الأجنة وحديثي الولادة بفعل الحرب

    انخفاض مواليد غزة 11% في 2025 وارتفاع وفيات الأجنة وحديثي الولادة بفعل الحرب

    الاحتلال يهدم مصنعًا في سبسطية ويستهدف مصادر الرزق شمال نابلس

    الاحتلال يهدم مصنعًا في سبسطية ويستهدف مصادر الرزق شمال نابلس