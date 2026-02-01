مستوطنون يقتحمون تجمع أبو النوار شرق القدس بحماية جيش الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، وذلك بحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد يستهدف التجمعات الفلسطينية.

وذكرت محافظة القدس في بيان أن “المستوطنين نفذوا الاقتحام تحت غطاء عسكري، ما أثار حالة من القلق في صفوف السكان، في ظل مخاوف متزايدة من محاولات التهجير القسري”.

ويأتي هذا الاعتداء بعد إعلان حكومة الاحتلال، الأسبوع الماضي، الاعتراف رسميًا بخمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بأنها جزء من مساعٍ لـ “سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية”.

وأوضح سموتريتش أن مستوطنة “حومش” حصلت على صفة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات أخرى، ليرتفع عدد المستوطنات التي جرى الاعتراف بها خلال الشهر الماضي إلى 20 مستوطنة، ضمن عملية متواصلة لشرعنة الاستيطان.

وأكد أن “سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية ماضية قدمًا، في إطار إجراءات تهدف إلى تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

المصدر: موقع المنار