ترامب: نتفاوض مع إيران… ولا نتشارك خططنا مع حلفائنا الخليجيين

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة تضع التفاوض مع إيران في صلب استراتيجيتها الحالية، مشيراً إلى أن واشنطن تترقب ما ستؤول إليه هذه المفاوضات.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن «الخطة هي أن إيران تتفاوض معنا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء، وإلا فسنرى ما سيحدث… لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، أكبر مما كان لدينا – وما زلنا نمتلكه – في فنزويلا»ـبحسب تعبيره.

وأضاف ترامب: «إنهم يتفاوضون، لذا سنرى ما سيحدث. فكما تعلمون، في آخر مرة تفاوضوا فيها، كان علينا أن نوقف برنامجهم النووي، ولم ينجح الأمر. ثم أوقفناه بطريقة أخرى، وسنرى ما سيحدث الآن».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته لا تشارك حلفاءها الخليجيين في تفاصيل خططها تجاه إيران، قائلاً: «لا يمكننا إخبارهم بالخطة. ولو أخبرناهم بها، لكان الأمر سيئاً تقريباً مثل إخباركم بها، بل قد يكون أسوأ».

الحرس الثوري يحمي الاستقرار

من جهته، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» قائلاً: «يحاول الجيش الأميركي، الذي يعمل انطلاقاً من شواطئنا، الآن أن يملي على قواتنا المسلحة القوية كيفية إجراء التدريبات على الرماية في أراضيه». وأضاف: «هذا هو مستوى العبث الذي يواجهه العالم الآن، والذي قررت الحكومات الأوروبية تبنّيه بنشاط».

وقال عراقجي إنّ «الحرس الثوري الإيراني، ولا يزال، حامياً للسلام والاستقرار في الخليج ومضيق هرمز»، معتبراً أنّ وجود القوات الأجنبية في المنطقة «يؤدي إلى تصعيد التوتر بدل خفضه»، وأن حرية الملاحة في المضيق مسألة «حيوية» لإيران كما لجيرانها.

لاريجاني: هيكلية للمفاوضات قيد البلورة

إلى ذلك، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم، عبر منصة «إكس» أنه «على عكس الضجة الإعلامية المصطنعة فإن الترتيبات الهيكلية للمفاوضات تسير على قدم وساق».

وفي وقت سابق، أكد عراقجي أنّ الولايات المتحدة «غالباً ما تحاول التواصل مع إيران عبر دول ثالثة»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «الظروف الحالية لا توفر أرضية جدية لإجراء مفاوضات حقيقية».

