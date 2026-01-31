السبت   
    الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عمليات أمنية استباقية لتأمين زيارة النصف من شعبان في كربلاء

      أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي، اللواء علي الحمداني، تنفيذ عمليات أمنية استباقية في صحراء كربلاء، التزامًا بتوجيهات القيادات الأمنية، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة النصف من شعبان.

      وأكد الحمداني، خلال مؤتمر صحافي، أن التنسيق العالي بين هيئة الحشد الشعبي والجيش العراقي وقيادات العمليات في الفرات الأوسط والأنبار مستمر وبمستوى متقدم، مشيرًا إلى أن قاطع الحشد الشعبي سيتولى مسؤولية القاطع الجنوبي، بمشاركة المعاونيات والمديريات الساندة وجميع التشكيلات.

      وأوضح أن جميع منتسبي الحشد الشعبي في حالة جاهزية تامة، وبمستوى عالٍ من الالتزام والانضباط، لضمان نجاح الجهدين الأمني والخدمي وتأمين الزيارة المليونية، بما يحقق انسيابية الحركة ويحفظ سلامة الزائرين.

      وفي السياق، عقدت قيادة عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي اجتماعًا أمنيًا خاصًا بخطة تأمين زيارة النصف من شعبان، برئاسة اللواء علي الحمداني، وبحضور قادة وممثلي جميع التشكيلات المشاركة في تنفيذ الواجب.

      وجرى خلال الاجتماع بحث الاستعدادات الميدانية والخدمية، وآليات التنسيق بين القطعات، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وتعزيز الأمن والاستقرار خلال الزيارة.

      وتجدر الإشارة إلى أن ملايين المسلمين من داخل العراق وخارجه يقصدون كربلاء المقدسة في ليلة ويوم النصف من شعبان لإحياء ذكرى ولادة الإمام الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

      المصدر: موقع الحشد الشعبي

