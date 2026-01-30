الجمعة   
    لبنان

    مستشار رئيس الجمهورية علي حمية للمنار: اقرار الاطار المنهجي لاعادة الاعمار وهو استكمال للمرحلة الاولى

      اشار مستشار رئيس الجمهورية علي حمية في حديث للمنار الى ان ملف اعادة الاعمار هو من الاولويات لرئاسة الجمهورية، واضاف ان المرحلة الاولى تم البدء بها باقرار القانون المتعلق بالاعفاءات الضريبية والرسوم ونشر في الجريدة الرسمية في تموز، والامر الثاني ما بدأ به مجلس الجنوب في المناطق من مسح ميداني، وتابع ان الالية التي اقرت اليوم هي الاطار المنهجي لاطار اعادة الاعمار وهي استكمال للمرحلة الاولى واصبح يمكن للمتضرر ان يتقدم بالمستندات الى مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة وتُستكمل عملية المسح الميداني وتُحدد قيمة المساعدة.

