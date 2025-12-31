سلام ترأس اجتماعا خصص لمشروع المساعدة الطارئة للبنان بعد مصادقة مجلس النواب على قرض البنك الدولي

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قبّاني والمسؤولين عن المشروع المتعلق بالمساعدة الطارئة للبنان في المجلس، بعد مصادقة مجلس النواب أخيرًا على قرض البنك الدولي LEAP المتعلق بالمساعدة الطارئة للبنان.

وخلال الاجتماع، طلب الرئيس سلام من المجلس الإسراع في تحديد الدفعة الأولى من المشاريع ذات الأولوية التي سيُموَّل تنفيذها من القرض، في إطار جهود إعادة الإعمار، قبل منتصف كانون الثاني 2026، تمهيدًا للبدء بتلزيم المشاريع الضرورية فور تحديدها في أقرب وقت ممكن.

كما وشدّد الرئيس سلام على أنّ إعادة بناء البنى التحتية تشكّل خطوة أساسية ومحورية في دعم سبل العيش، وهي المدخل الأوّل نحو العودة.

المصدر: الوكالة الوطنية