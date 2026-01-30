أخبار بلدية في البلدات التالية: جويا، شقرا، الطيبة، صيدا، الشويفات، يحمر

العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية يواصل برنامج تدريب أعضاء المجالس البلدية

استكملَ العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية، البرنامج التدريبي لأعضاء المجالس البلدية في المنطقة، حيث أُقيمت لهذه الغاية ورشة تدريبية في مبنى بلدية بريقع، ضمّت أعضاء من بلديات بريقع، عبا، عدشيت، وكفرصير.

واستُهلّت الورشة بكلمة لنائب مسؤول العمل البلدي في المنطقة الحاج جهاد ياسين، رحّب فيها بالسادة الأعضاء، وهنّأهم لنيلهم ثقة المواطنين والوصول إلى المجالس البلدية، متناولًا دور العمل البلدي في حزب الله، ومشدّدًا على أهمية برامج التدريب والتأهيل في تمكين البلديات من أداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، بما يخدم أهلنا الشرفاء في القرى والبلدات.

عقب ذلك، قدّم المدربون سلسلة من الشروحات تناولت قانون البلديات، وقانون الشراء العام، ومالية البلديات، حيث ساد الورشة مناخ تفاعلي ونقاش بنّاء بين المشاركين والمدربين.

وفي الختام، أبدى المتدرّبون إعجابهم بمضمون الورشة، معبّرين عن ارتياحهم لهذا النوع من البرامج التدريبية، ومؤكدين ضرورة الاستمرار في تنظيمها لما لها من أثر إيجابي في تطوير العمل البلدي وتعزيز الأداء الإداري والخدماتي.

العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى يُنظّم ورشة تدريبية لأمناء الصناديق

ضمن برنامج التمكين المحاسبي والإداري، نظّمَ العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى، ورشة تدريبية متخصصة لأمناء الصناديق والعاملين على برنامج الرسوم البلدية (الواردات).

عُقدت الورشة في مركز بلدية الشهابية، بمشاركة 14 ممثّلًا عن بلديات: طيرفلسية، السلطانية، مزرعة مشرف، شحور، حلوسية، باريش، دير كيفا، سلعا، شهابية، بافليه، خربة سلم، قلاوية، الناقورة، وطيردبا.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها:

• مراحل تنفيذ النفقة، من إبرام العقد إلى التصفية، وصولًا إلى الصرف والدفع.

• سقف عقد النفقة وآليات تطبيقه.

• تشكيل اللجان وصلاحياتها، وفقًا للمرسوم رقم 5595 وقانون الشراء العام.

• تدريب عملي متكامل على برنامج الرسوم البلدية (الواردات) بجميع تفاصيله.

ويأتي هذا النشاط في إطار تعزيز الكفاءة المحاسبية والإدارية في البلديات، على أن يستكمل البرنامج التدريبي ليشمل مختلف بلديات المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

رابطة مخاتير نفوس جويا والقرى المجاورة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت رابطة مخاتير نفوس جويا والقرى المجاورة في قضاء صور اجتماعها الدوري، في مجمّع الإمام الصّدر – جويا، بحضور الهيئة الإدارية والهيئة العامة، وبحضور مأمور نفوس جويا السيد عباس فضل الله، ومسؤول قطاع جويا في حزب الله الشيخ وحيد حاوي، ومسؤول المنطقة الثالثة في حركة أمل مُمثّلاً بالأخ علي خليل.

استُهلّ اللقاء بكلمة لرئيس الرابطة، المختار وسام الزين، الذي استعرض أبرز إنجازات الهيئة الإدارية خلال الأشهر الماضية، ومنها إصدار بطاقات وزارة الداخلية، وإبرام الاتفاقيات الصحية مع المستشفيات والمختبرات لصالح المخاتير، إلى جانب إنشاء مركز خاص لهم في مبنى السراي ومتابعة أعمال صيانته، وتأمين جميع احتياجات قلم نفوس جويا، بالإضافة إلى الزيارات التنسيقية مع الجهات الرسمية ومتابعة قضايا ومشاكل المخاتير لدى الإدارات المختصة.

كما تطرّق الزين إلى شرح الخدمات التي يقدّمها الصندوق التعاوني للمختارين وآلية عمله، مشدّدًا على أهمية التنسيق الدائم بين المختار ودائرة النفوس والأجهزة الأمنية، ومؤكّدًا الدور المحوري للمختار في الاستحقاق النيابي، خصوصًا فيما يتعلق بلوائح الشطب وملفات الهويات والإدراجات.

بدوره، أكّد مسؤول قطاع جويا، الشيخ وحيد، أهمية دور المختار في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى تعزيز العمل المشترك وتكثيف التنسيق مع اللجان الانتخابية في القرى.

وفي ختام الاجتماع، تم توزيع المفكّرات والبطاقات على المخاتير، في خطوة رمزية تعكس حرص الرابطة على التواصل الدائم مع أعضائها وتقدير دورهم.

بلدية شقرا ودوبيه تستمر بتقديم الخدمات الطبية بشكل أسبوعي لأهالي البلدة

في إطار حرصها على تعزيز الواقع الصحي في البلدة، تستمر بلدية شقرا ودوبيه، بالتعاون مع منظمة مالطا الدولية، جمعية أطباء بلا حدود، الصليب الأحمر اللبناني، كاريتاس، وقوات اليونيفيل، بتقديم الخدمات الطبية بشكل أسبوعي لأهالي البلدة.

وتأتي الخدمات الطبية في سياق تحسين المستوى الصحي العام ودعم الأهالي، ولا سيّما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، حيث تشمل الخدمات معاينات طبية مجانية، توزيع أدوية مجانية، وإجراء فحوصات مخبرية مجانية، ما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية وكلفة الفاتورة الاستشفائية عن المواطنين.

وأكدت بلدية شقرا ودوبيه استمرارها في هذا النهج الصحي–الإنساني، بالشراكة مع الجهات الطبية والإنسانية، لما له من أثر إيجابي على صحة المجتمع وتعزيز صمود الأهالي.

بلدية الطيبة تنظم يوماً صحياً مجانياً تخلله توزيع للأدوية

أقامت الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع بلدية الطيبة “يوماً صحياً مجانياً” في مبنى البلدية، شمل عيادات للصحة العامة والجهاز الهضمي والأطفال.

وقد تخلل النشاط توزيع مجموعة من الأدوية على عدد كبير من الأهالي والوافدين.

برعاية بلدية صيدا .. توزيع عِدّة صيد متكاملة على صيادي المدينة

برعاية بلدية صيدا وحضور رئيسها مصطفى حجازي، نظّمت جمعية عمل تنموي بلا حدود – نبع في بلدية صيدا احتفالا رسمياً لتوزيع عِدّة صيد متكاملة على الصيادين ضمن مشروع لتعزيز سبل العيش والأمن الغذائي، بحضور ممثلي Johanniter International Assistance و Arche Nova، والسلطات المحلية ونقابة الصيادين وعدد من المستفيدين، تأكيدًا على الشفافية في الدعم وأهمية دور الصيادين والشراكات المحلية والدولية.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية نبع الدكتور قاسم السعد أن المشروع ينسجم مع رؤية الجمعية لدعم سبل العيش المستدامة، ويساهم في تحسين الإنتاجية وخفض كلفة العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة، موضحًا أنه نُفذ بالتعاون مع الشركاء وبالتنسيق مع بلدية صيدا، واستهدف دعم 121 مركب صيد يستفيد منها نحو 160 بحّارًا.

وأشار ممثل Johanniter International Assistance إلى أن العمل مع صيادي صيدا بدأ منذ نحو عامين لفهم التحديات وتطوير تدخلات عملية ومستدامة، فيما أكدت ممثلة Arche Nova أهمية دعم قطاع الصيد في صيدا وطرابلس لما له من أثر إيجابي على المجتمعات الساحلية.

بدوره شدد رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي على التزام البلدية بدعم الصيادين لدورهم الحيوي في الاقتصاد المحلي، فيما عبّر أمين سر نقابة الصيادين محمد السمرا عن شكره لجمعية نبع وشركائها.

ويتميّز المشروع بتركيزه على التمكين الاقتصادي للنساء عبر تدريبهن على صناعة وصيانة شباك الصيد، ضمن تدخلات تهدف إلى تعزيز الصمود والاستدامة.

بلدية شقرا تستكمل حملة التشجير ضمن محمية الزنار ومنطقة كروم يعقوب

في إطار تعزيز المساحات الخضراء والحفاظ على التوازن البيئي، وانطلاقًا من إيمان بلدية شقرا ودوبيه بأهمية التشجير ودوره الأساسي في تحسين الواقع البيئي والصحي، وضعت البلدية أولوية لزيادة الرقعة الخضراء لما لها من أثر إيجابي على البيئة والهواء والطبيعة المحلية.

وافادت البلدية انه بدعمٍ من العمل البلدي في منطقة جبل عامل الاولى ومؤسسة جهاد البناء، تم تأمين أشجار نصوب وخرّوب وصنوبر وكينا.

واضافت انه أطلقت اللجنة الزراعية في البلدية حملة تشجير شملت محمية الزنار ومنطقة كروم يعقوب، في خطوة تهدف إلى حماية الطبيعة وتعزيز الغطاء النباتي والحفاظ على الثروة الحرجية للأجيال القادمة.

بلدية الشويفات تنفّذ حملة لإزالة المكبات العشوائية وتعزز المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على النظافة العامة وحماية السلامة البيئية، قامت بلدية مدينة الشويفات، بالتعاون مع شركة “سيتي بلو”، بإزالة المكبات العشوائية التي تم رصدها في منطقتي صحراء وخلدة، بعد ورود عدد من شكاوى المواطنين حول قيام بعض الشاحنات برمي كميات من النفايات في الأملاك العامة.

وأكدت البلدية أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز النظام البيئي داخل المدينة، والحفاظ على المظهر الحضري، ومنع المخالفات التي تهدد الصحة العامة.

وشددت بلدية الشويفات على أهمية دور المواطنين في هذه المبادرة، داعية الجميع إلى التواصل معها فور ملاحظة أي مخالفة، لما لذلك من أثر أساسي في حماية البيئة وضمان استمرارية النظافة العامة.

بلدية يحمر تقود حملة لدعم مدرسة يحمر الرسمية وضمان استمرارية التعليم

نظّمت بلدية يحمر حملة تكافلية لدعم مدرسة يحمر الرسمية والحفاظ على استمرار أعمالها التعليمية، بمشاركة الأخ علي محمد أحمد. وقدّم رئيس البلدية تبرعًا عن روح أمواته وشهداء البلدة لتعزيز البنية التعليمية وتجهيزات المدرسة، في حين قدّم المشارك الآخر تبرعًا عن روح والدته الدكتورة إيمان فرحات، وشمل التبرع محروقات بقيمة 500 دولار.

وأكدت البلدية أن المبادرة تأتي ضمن حرصها على استمرار المدرسة كصرح علمي مهم للبلدة، وبيت لأبناء البلدة ومستقبلهم، مشيرةً إلى أن المدرسة صمدت رغم الظروف الصعبة وقدّمت خدماتها التعليمية لأجيال متعاقبة.

وشدّدت البلدية على أن نجاح المدرسة واستمراريتها يعتمد على تكاتف الأهالي وأبناء البلدة، معتبرة أن كل مساهمة، مهما كانت بسيطة، تصنع فرقًا كبيرًا، داعية الجميع إلى المشاركة في دعم صرح العلم باعتباره استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأبناء والمجتمع المحلي.

واختتمت المبادرة برسالة واضحة: “معًا نحمي مدرستنا… ومعًا نبني الغد الأفضل”.

المصدر: جمعية العمل البلدي