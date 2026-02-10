أخبار بلدية : نشاطات إنمائية وتربوية وبيئية متنوّعة للبلديات

في سياق العمل البلدي والإنمائي المتواصل، نفّذت بلديات واتحادات بلدية في مناطق بعلبك–الهرمل و بعض من قرى الجنوب. مجموعة من المبادرات والمشاريع التنموية والتربوية والبيئية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات رسمية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة، ودعم القطاعات الحيوية.



اتحاد بلديات بعلبك الهرمل: إطلاق مشروع لدعم السياحة المستدامة والتنمية المحلية

أطلق اتحاد بلديات بعلبك، بالشراكة مع اتحاد بلديات الهرمل وجمعية ARCS ومنظمة Un Ponte Per، مشروع «مضافة نحو سياحة مستدامة وتنمية محلية»، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وذلك خلال لقاء عُقد في قاعة الاتحاد في بعلبك بحضور رؤساء اتحادات وبلديات وفعاليات رسمية ومدنية. ويهدف المشروع، الممتد على مدى 22 شهرًا حتى تموز 2027، إلى تعزيز السياحة المستدامة، دعم المبادرات المحلية، خلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي في المنطقتين.



بلدية عيترون: برنامج تدريبي في تربية النحل ضمن الإرشاد الزراعي

نظّمت وزارة الزراعة عبر مصلحة النبطية مركز بنت جبيل، وبالتعاون مع بلدية عيترون، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في تربية النحل، ضمن إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، واستهدف المبتدئين والراغبين في دخول هذا المجال. وأُقيمت الجلسات على مدى ثلاثة أسابيع، بمشاركة نحو 65 مستفيدًا، وركّزت على تزويد المشاركين بالمعارف العلمية والمهارات التطبيقية الحديثة لإدارة المناحل، على أن يُستكمل البرنامج بتدريب ميداني خلال فصل الربيع.



بلدية الشعيتية ومالكية الساحل: حملة تشجير لتعزيز المساحات الخضراء

استكملت بلدية الشعيتية ومالكية الساحل حملة تشجير في عدد من المواقع المحددة ضمن نطاق البلدة، برعاية ومساهمة من العمل البلدي في حزب الله، حيث شملت زراعة 200 شجرة حرجية وأشجار زينة، من بينها الكينا والخروب والصنوبر، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الغطاء النباتي وتعزيز الواقع البيئي وتأمين مساحات خضراء مستدامة لخدمة الأهالي.



بلدية قلاوية: افتتاح معهد خاتم الأوصياء القرآني

افتتحت بلدية قلاوية معهد خاتم الأوصياء القرآني في مبنى المدرسة القديمة في البلدة، بعد تأهيله وتجهيزه بالتعاون مع الجهات المانحة، وذلك برعاية وحضور رئيس العتبة الحسينية فرع لبنان السيد علي أبو الحسن، وبمشاركة رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات تربوية واجتماعية. وأكدت الكلمات أهمية دعم التعليم القرآني ودوره في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية وبناء جيل واعٍ ومتمسّك بثقافة القرآن الكريم.



بلدية بنت جبيل: متابعة ودعم القطاع الصحي

حرصت بلدية بنت جبيل خلال الأشهر الستة الماضية على مواكبة الملف الصحي بمختلف جوانبه، حيث كانت شريكًا في إعادة افتتاح عدد من المرافق الصحية الأساسية، وفي مقدّمها مستشفى بنت جبيل الحكومي ومستشفى الشهيد صلاح غندور، تأكيدًا على دورها في تعزيز الخدمات الطبية وضمان استمراريتها لخدمة أبناء المدينة والمنطقة.

بلدية زبقين: صيانة الطاقة الشمسية وتأهيل المدرسة الرسمية

أنجزت بلدية زبقين أعمال صيانة وتصليح لألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب تركيب سيبة حديدية في المدرسة الرسمية في البلدة، وذلك تعويضًا عن الأضرار التي خلّفتها العاصفة الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تأمين بيئة آمنة وضمان استمرارية العملية التعليمية للطلاب والهيئتين التعليمية والإدارية.



المصدر: جمعية العمل البلدي