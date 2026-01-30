الشيخ الخطيب: الحكومة فشلت بتنفيذ التزاماتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأسرى وإطلاق إعادة الإعمار

أدى نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق(ع) في مستديرة شاتيلا، حيث ألقى خطبة تناول فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان.

وأكد الشيخ الخطيب أن “لبنان يمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل أعباء سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة”، واعتبر أن “جلسات مناقشة الموازنة شكّلت فرصة ضائعة لمصارحة اللبنانيين ومحاسبة الحكومة، بعدما انزلقت إلى مماحكات نيابية وتسجيل مواقف انتخابية، من دون مقاربة جدية للأزمة أو تقديم رؤية إصلاحية حقيقية، فيما تُرك المواطنون يواجهون الغلاء والفقر وانعدام الأفق”.

وأشار الشيخ الخطيب إلى أن “تحركات موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين جاءت تعبيرا عن وجع حقيقي وصرخة كرامة”، واكد “أنهم لم يطالبوا بامتيازات بل بحقهم في العيش بكرامة، وأن ما قدمته الحكومة جاء تحت ضغط التحركات وبقي جزئيا ولا يعالج أصل المشكلة أو يؤسس لسياسة أجور عادلة ومستدامة”.

ولفت الشيخ الخطيب الى ان “الحكومة فشلت في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الأسرى، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، إضافة إلى العجز في تحقيق التعافي المالي والاقتصادي ووضع استراتيجية أمن وطني تحمي السيادة والاستقرار”، وأشار إلى “ضعف الأداء الدبلوماسي في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة”.

واكد الشيخ الخطيب أن “لبنان التزم اتفاق وقف إطلاق النار، وأن المقاومة أوفت بتعهداتها جنوب الليطاني، في مقابل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه واحتلاله للأراضي اللبنانية”، ودعا “السلطة اللبنانية إلى رفض أي بحث في مسألة شمال الليطاني قبل انسحاب الاحتلال الكامل من الجنوب، بما يتيح عودة النازحين وبدء إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام