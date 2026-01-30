عراقجي من اسطنبول: ما يُطرح من قبل واشنطن يستدعي تكثيف المشاورات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ تطورات الأوضاع الإقليمية تستلزم إجراء مشاورات وثيقة مع تركيا، مشيراً إلى أن طهران تُجري مباحثات مع أنقرة حول قضايا المنطقة.

وأوضح عراقجي لدى وصوله صباح اليوم الجمعة إلى مدينة اسطنبول أنّ «هذه الزيارة جرى الترتيب لها منذ مدة، وتأتي رداً على زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إيران قبل عدة أشهر، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

وللمزيد من التفاصيل عن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة والتي تأتي على وقع التهديدات الأمريكية لطهران. معنا مراسل قناة المنار حسن الطهراوي

وأضاف أنّ إيران وتركيا جارتان كبيرتان، وقد حافظتا دائماً على مشاورات وثيقة، سواء على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو في ما يتعلق بالتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية.

وأشار عراقجي إلى أن «القضايا الإقليمية بطبيعتها شديدة الحساسية»، لافتاً إلى وجود تحديات جدية، وأن الأهداف التي تُطرح من قبل أميركا وغيرها تستدعي تكثيف المشاورات، واستعراض مستجدات المنطقة، وتنسيق المواقف بين البلدين. وقال: «سنبحث معاً سبل التعامل مع هذه التحديات وآليات الخروج منها».

وفي ردّه على إجراء الاتحاد الأوروبي ضد الحرس الثوري، قال عراقجي: «الحقيقة أن أوروبا قارة آخذة في التراجع، وقد فقدت دورها على الساحة الدولية، وتفقده يوماً بعد آخر».

وأضاف: «ما يثير دهشتي أنهم يسهمون بأيديهم في تسريع هذا التراجع. وهذا يدل على أن أوروبا لا تمتلك فهماً دقيقاً للظروف الدولية، ولا لواقع منطقتنا، ولا حتى لمصالحها الخاصة».

وأكد عراقجي أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي يُعدّ خطأً استراتيجياً كبيراً، مشبهاً إياه بخطئهم السابق في ما يُعرف بآلية «الزناد»، والذي أدى إلى تراجع دورهم في قضايا المنطقة بشكل متزايد.

وقال: «أعتقد أنهم، كما اعترفوا لاحقاً بخطئهم في ملف آلية الزناد، سيصلون سريعاً أيضاً في هذه القضية إلى قناعة بأنهم ارتكبوا خطأً».

هذا ووصل وزير الخارجية الايراني إلى إسطنبول قبل ظهر اليوم الجمعة، حيث استقبله مسؤولون أتراك، من بينهم المدير العام الإقليمي لوزارة الخارجية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” سيلتقي وزير الخارجية خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا، بالرئيس رجب طيب أردوغان بالإضافة إلى التشاور مع نظيره التركي حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

