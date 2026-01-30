شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، إثر غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعاً للأهالي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد به مصدر في مستشفى شهداء الأقصى.

وكانت اعتداءات الاحتلال قد تواصلت أمس الخميس، حيث أفاد مراسلون باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء هجومين منفصلين على مناطق في القطاع. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصراً من حركة حماس قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في جنوب القطاع.

وفي السياق الميداني، نفذت قوات الاحتلال عمليات إطلاق نار ونسف مبانٍ سكنية في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة قرب محور موراغ شمالي رفح، وباتجاه مناطق شرق خان يونس، وكذلك شرقي مدينة غزة.

كما جدّدت مدفعية الاحتلال قصفها لمنازل في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات المتمركزة في المنطقة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسلّم جثامين 15 شهيداً أفرجت عنها سلطات الاحتلال، ما يرفع عدد الجثامين التي تم تسلمها إلى 360. وقد نُقلت الجثامين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، حيث باشرت الطواقم الطبية إجراءات الفحص والتوثيق تمهيداً لتسليمها إلى ذويها.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، ارتفع عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 508 شهداء، إضافة إلى 1356 مصاباً.

المصدر: الأناضول