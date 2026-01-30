نيوزيلندا ترفض الانضمام إلى “مجلس السلام” المقترح لإدارة غزة

أعلنت حكومة نيوزيلندا رفضها الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة وإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما نقل موقع “ستاف” الإخباري.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون: “بحثت الحكومة الدعوة التي تقدم بها الرئيس ترامب وقررت عدم الانضمام إلى مجلس السلام في شكله الحالي”.

بدوره، أوضح وزير الخارجية وينستون بيترز أن نيوزيلندا ستقدم الدعم للمنظمة لكنها لن تنضم للمجلس، قائلا: “عدد من الدول، خصوصا من المنطقة، أعلنت بالفعل نيتها المشاركة في عمل المجلس، ونيوزيلندا لن تضيف إسهاما كبيرا. بالإضافة إلى ذلك، نحتاج لوضوح فيما يتعلق بصلاحيات هذا الهيكل الجديد، حالياً وفي المستقبل”.

يذكر أن ممثلي 19 دولة وقعوا ميثاق مجلس السلام في 22 يناير على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ضمن جهود التسوية السلمية في غزة.

وأكد ترامب انضمام دول أخرى للمنظمة التي تهدف لإدارة القطاع، مع احتمال توسيع نطاق عملها لمنع وتسوية النزاعات في مناطق أخرى.

ووجهت الإدارة الأمريكية دعوات إلى رؤساء نحو 50 دولة للمشاركة، وأعلنت هذه الدول، على مدار عدة أيام، استلامها مقترحات الرئيس الأمريكي. وتضم قائمة الدول المدعوة دولا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروس وأوكرانيا. وفي يوم الأربعاء، أعلن المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف أن واشنطن حصلت على موافقة ما بين 20 و25 دولة للمشاركة في المجلس.

من بين دول الاتحاد الأوروبي، وافقت هنغاريا فقط حتى الآن على الانضمام إلى “مجلس السلام”، بينما رفضت معظم الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه المبادرة.

المصدر: روسيا اليوم