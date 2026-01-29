الخميس   
    لبنان

    السفير الايراني في بيروت يعلق على ما نشرته صحيفة الأخبار نقلاً عن “مصادر ايرانية”

      أوضح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، مجتبى أماني، تعليقاً على ما نشرته صحيفة “الأخبار” نقلاً عن مصادر إيرانية أن المواقف الرسمية للخارجية الإيرانية تُستقى حصراً من الوزير، أو المتحدث الرسمي، أو المسؤولين المعنيين المعتمدين.

      وأكد أماني أنه لا يمكن تبني أو تأكيد أي ادعاءات إعلامية تنُسب لـ “مصادر مطلعة” غير مسمّاة.

      المصدر: السفارة الايرانية في لبنان

