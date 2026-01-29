الخميس   
    العسكريون المتقاعدون يغادرون ساحة النجمة بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من النواب وبمتابعة من الرئيس نبيه بري ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: العسكريون المتقاعدون اقفلوا الأوتوستراد عند دوار الجبلي في بعلبك بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة

      تقرير مصور | زيادة رواتب القطاع العام تشعل سجالاً حاداً في مجلس النواب

      العسكريون المتقاعدون يقطعون طرقًا رئيسية بالإطارات المشتعلة تضامنًا مع زملائهم