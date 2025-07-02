الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 02-07-2025

العناوين

النهار:

-تشرين الثاني موعد إنجاز نزع السلاح

-اليونيفيل: هل يكون تمديد الصيف هو الأخير؟

الأخبار:

-نتنياهو إلى واشنطن مجدّداً: صفقة سوريّة كبرى على الطاولة

-تحفّظ مصري على الانفتاح العربي | القاهرة – دمشق: الطريق غير سالكة

-موظفو القطـ.ـاع العام على عتبة الإضراب الشامل

-عودة الحديث عن عقوبات أميركية ربطاً بالإصلاحات الاقتصادية: لبنان يقترح تبديل ترتيب أولويات برّاك

-هل تعهّد الشرع استخدام «المجـ..ــاهدين» ضد «الأعداء المشتركين»؟ الأمن اللبناني يرصد دخول 150 مقـ.ـاتلاً أجنبياً عبر تلكلخ

نداء الوطن:

-بين طرطوس واللاذقية دور بيروت يهتز

-“اقتراع المغتربين” أصبح قضية وطنية والرد على “ورقة براك” يتأخر

اللواء:

-براك الأسبوع المقبل في بيروت.. والخماسية تواكب الردّ اللبناني

-الجلسة التشريعية أقرت القرض مع البنك الدولي ومنح العسكر يين.. وانتخاب «المغتربين» إلى اللجنة البرلمانية

الشرق:

-مقارنة بين حرب غزة وإسرائيل وحرب إيران وإسرائيل؟

-المجلس استكمل التشريع رغم المقاطعة.. والتشكيلات القضائية قريباً

الجمهورية:

-وثيقة برّاك تقترح صيغتين للحل

-لماذا قاد بري المواجهة؟

الديار:

-زمن التسويات الثقيلة: لبنان يستعد لصفقة كبرى على حافة الانهيار؟

-القوات تخسر معركة المغتربين… مخاوف من تعطيل المجلس

-حسين السلامة بين التطبيع والتصفية: لماذا اختارت تل أبيب قصف قلب دمشق؟

البناء:

-نتنياهو قريباً في واشنطن: عقدة إيران واستعصاء غزة وسلاح لبنان وتطبيع سورية

-ترامب: سأكون حازماً لوقف الحر ب في غزة… وويتكوف: مبادرة جديدة للتفاوض

-رئيس أركان الاحتلال: سورية تفككت ونعمل في العمق… واتفاق أمني قادم قريباً

الاسرار

النهار:

-تشتد الحملات ما بين القضاة على ابواب تعيينات قضائية جديدة بهدف حرق اسماء مرشحة لتعيينها في اماكن اساسية، في حين تبدو تلك التشكيلات مؤجلة الى أمد غير محدد في ظل تعنت اكثر من طرف يتقدمهم الرئيس نبيه بري.

-يعاني اللبنانيون بكثرة من انقطاع مياه الشفة والاستعمال عن المنازل في حين يحظى اصحاب المسابح بكميات كبيرة من دون ان تتحرك اي جهة رقابية رسمية لملاحقة المعنيين بالأمر.

-تردد ان لجنة صياغة الرد اللبناني على الورقة الأميركية التي حملها براك تضم 5 الى 6 اشخاص يمثلون الرئاسة الاولى في حين يقتصر تمثيل الرئاستين الثانية الثالثة على ممثل لكل منهما.

-على رغم اقرار الحد الادنى للرواتب منذ اقل من شهر، يعد المعنيون الاتحادات العمالية المعنية بإعادة النظر به قريبا وذلك لامتصاص نقمة الناس ودفعهم الى عدم القيام بتحركات تصعيد مطلع الصيف.

-قال وزير سابق ان تأجيل الإنتخابات النيابية بذريعة عدم وجود بطاقة ممغنطة كما ينص القانون ذريعة واهية لأن اي شركة متخصصة يمكنها القيام بالمهمة خلال ثالثة اشهر.

-يتجنب نواب ورؤساء أحزاب توفير الدعم للمهرجانات السياحية والثقافية بداعي التعثر المالي، وينقل أن أكثر الداعمين رجال أعمال وجهات اغترابية.

نداء الوطن :

-زعيم تيار سياسي صرف عددًا كبيرًا من الموظفين العاملين في مركز سكنه وبعض المؤسسات التابعة له، ولم تستبعد مصادر أن تكون لهذا الإجراء دلالات سياسية.

-”مؤسسة كهرباء لبنان” كانت بصدد توقيع صفقة بالتراضي لتأمين خدمات التأمين الصحي لمستخدميها، بقيمة 10 ملايين $ من دون مناقصة أو عرض أسعار بمخالفة لأحكام قانون الشراء العام، وقد رفضت وزارة الطاقة التصديق وسط اتهامات بمحاولة تمرير الصفقة عبر جهات محسوبة على نافذين سياسيين وبغطاء “الضرورة الملحة”رغم غياب دراسة للكلفة الحقيقية والحاجة الفعلية.

-على عكس الأجواء الإعلامية التي يسوقها، فإن قطبًا سياسيًا يوسِّط شخصيات سياسية وغير سياسية ليحظى بلقاء مع مرجعية عليا، لكن محاولاته باءت بالفشل، ما جعله يضاعف حملته على المرجعية الآنفة الذِكر

اللواء

همس

-تستعد وزارات معنية للاستفادة من رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا، لإعادة تحريك اتفاقيات الغاز والكهرباء من مصر والأردن..

غمز

-ما تزال تصريحات شخصية وسطية تجاه سوريَّة مزارع شبعا، تثير نقاشات مغلقة، في بعض الأندية لجهة الأهداف من وراء نزع لبنانية «المزارع» عنها!

لغز

-جرى ربط نزاع على هامش إقار منحة العسكريين، يقضي بإعداد مشروع قانون او اقتراح قانون لصالح استفادة المتقاعدين المدنيين في الاسلاك الادارية، والتعليمية والدبلوماسية..

الجمهورية :

-عُلِمَ أنّ أحد الأجهزة الامنية ضبط مستودعاً لادوية غير موثوقة المصدر في إحدى المناطق الشمالية، ليتبيّن لاحقاً ان المستودع المذكور يُديره سوريّون يتلاعبون أيضاً بتاريخ صلاحية تلك الأدوية المشبوهة.

-تنظر أوساط سياسية بقلق إلى زيارة مرجع غير مدني قريباً لعاصمة إقليمية لصيقة، لأنها قد ترتد بنتائجها سلباً على لبنان في حال لم ينجح المرجع بإقناع المسؤولين فيها بالتعاطي معه على قاعدة »عفا الله عمّا مضى«.

-توقعت مراجع غير سياسية أن يتحرّك ملف حساس في الأيام المقبلة، وهو ما زال عالقاً عند بعض المطالب والشروط المستحيلة والأسماء غير المرغوب بها

البناء:

خفايا

-تترقب دوائر دبلوماسية وأمنية ما سوف ينجم عن اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو الاجتماع الرابع خلال اثني عشر شهراً، ومصدر الترقب هو أن كل زيارة قام بها نتنياهو إلى واشنطن كانت تتم في ظروف صعبة تعيشها “إسرائيل” بعد الفشل في تحقيق أهداف حرب قامت بشنّها وتعيش انقساماً داخلياً قاسياً بسبب تداعياتها، ثم لا يلبث أن يبث حرارة جديدة في حروب قديمة أو يفتح حروباً جديدة تتميّز بضربات نوعيّة يجري الربط بينها وبين معونة أميركية استثنائيّة حكماً. فبعد زيارة 24 تموز جرت عمليّات اغتيال قادة حزب الله وحركة حماس في طهران وبيروت وقد ظهر أن زيارتي 3 شباط و7 نيسان كانت لترتيبات الحرب على إيران؛ فهل هناك وقف للحرب على غزة تمهيداً لشنّ حرب جديدة على لبنان بعد هذه الزيارة كما يُطرح السؤال؟

كواليس

-يقول الخبراء الغربيّون إن ما حققته إيران كبير جداً في هذه الحرب التي شُنّت عليها فقد تحققت هي مثلما تحقق أعداؤها من نسبة التماسك الداخلي في حالة الحرب، وهو أمر لم يتمّ اختباره بعد في ظل الحصار وحروب الإعلام والأمن على الداخل الإيراني، كما عرفت وتعرّف أعداؤها على حجم غير محسوب لقدرتها الصاروخية وقدرتها على المناورة في ظل الاستباحة الأميركية للفضاء وحجم قدرته على اختراق الدفاعات الجوية الأميركية التي كانت تحمي “إسرائيل” براً وبحراً وجواً، كما ظهرت لها وظهرت لأعدائها درجة دقة اختيارها للأهداف الحساسة وإصابتها بدقة. وهذه العناصر سوف تؤخذ في حسابات موازين علاقاتها مع أصدقائها قبل أعدائها وهي تخرج من الحرب قوة دوليّة منيعة يصعب كسرها أو الحصول على توقيعها من موقع الضعف.

المصدر: صحف