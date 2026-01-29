الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 19:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الاحتلال يواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية

    شهدت مناطقُ متفرقةٌ من الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدًا ميدانيًا، تمثّلَ في اعتداءاتٍ نفذَها مستوطنون تخللها إحراقُ مساكنَ في تجمعِ خلة السدرة قربَ بلدةِ مخماس شمالَ شرقِ القدس، في وقت واصلت فيه قواتُ الاحتلالِ اقتحاماتِها لعددٍ من المدنِ والبلداتِ والمخيمات.

    وشملت الاقتحاماتُ مناطقَ في بيتَ لحم ونابلس وطوباس وطولكرم وجنين والخليل، وترافقت مع مداهماتٍ للمنازلِ وعملياتِ احتجازٍ واعتقالِ شبان. كما أُفيد بإصابةِ شابٍّ بعدَ تعرضِه للدهس من آليةٍ عسكرية في مخيم بلاطة شرقَ نابلس، فيما سُجلت اعتقالاتٌ خلالَ اقتحامِ بلدةِ قباطية جنوبَ جنين.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور | المحررون الفلسطينيون من سجون الاحتلال يشهدون على جرائم لا توصف

    تقرير مصور | المحررون الفلسطينيون من سجون الاحتلال يشهدون على جرائم لا توصف

    استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال شرق خان يونس

    استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال شرق خان يونس

    الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

    الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة