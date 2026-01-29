الخميس   
    لبنان

    نشاطات فلسطينية في المخيمات اللبنانية بمناسبة “اليوم الوطني للتمسك بالأرض والهوية والقضية”

      نظمت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والحراك الفلسطيني المستقل، ولجنة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، إلى جانب عدد من الحراكات والنشطاء، اليوم، نشاطات واسعة في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان بمناسبة “اليوم الوطني الفلسطيني للتمسك بالأرض والهوية والقضية”.

      وجاءت هذه الفعاليات ردًا على قيام وكالة الأونروا بحذف اسم فلسطين من كتاب الجغرافيا في المنهاج الدراسي، ومنع الطلاب والموظفين من حمل أي رمز وطني فلسطيني.

      وشملت النشاطات توزيع آلاف الأعلام الفلسطينية على طلاب المدارس، وتعليق لوحات تمثل خريطة فلسطين على جدران المؤسسات التعليمية، وارتداء الكوفية الفلسطينية، بالإضافة إلى رفع الطلاب والأهالي والنشطاء لوحات ومجسمات تعبر عن الانتماء لفلسطين والتمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، فيما صدحت الحناجر والإذاعات بالأغاني والأناشيد الوطنية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

