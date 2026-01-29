لجنة الأمن القومي النيابية الإيرانية: على أمريكا والكيان الصهيوني دفع تعويضات أعمال الإرهاب

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، “إبراهيم رضائي”، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرضت لهجوم إرهابي منظّم جرى بتوجيه ودعم مباشرَين من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشددًا على “ضرورة محاسبة المنفذين وإلزام الجهات الداعمة بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالشعب والمال العام”.

وقال رضائي، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، إن “استنتاجات المؤسسات الأمنية والوثائق المتوافرة تؤكد أن أعمال العنف الأخيرة لم تكن احتجاجات عفوية، بل عمليات إرهابية مخططة نُفذت في مدن عدة، ووقفت خلفها أجهزة الاستخبارات الأميركية والصهيونية، ولا سيما وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وجهاز الموساد”.

وشدّد على الفصل بين الاحتجاجات المدنية المشروعة وأعمال العنف، موضحًا أن الاعترافات، وتقارير الطب الشرعي، وضبط الأسلحة المهرّبة، تثبت أن إحراق الممتلكات العامة والبنوك والمتاجر، ومهاجمة المراكز العسكرية، وانتهاك حرمة الأماكن الدينية، هي أعمال ذات طابع إرهابي لا تمتّ للاحتجاج المدني بصلة.

وأضاف أن “معظم الأسلحة المستخدمة أُدخلت إلى البلاد من الخارج بدعم غربي، وأن أسلوب عمل المجموعات المتورطة يشبه التنظيمات الإرهابية، ومنها “داعش”، التي تلقت دعمًا أميركيًا في مراحل سابقة”.

وختم رضائي بالتأكيد أن “الجمهورية الإسلامية ستتابع محاسبة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عبر القنوات القانونية والدبلوماسية”، مطالبًا “بتحمّلهم المسؤولية الكاملة ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني”.

المصدر: وكالة إرنا