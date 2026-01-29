الاحتلال يهدم مصنعًا في سبسطية ويستهدف مصادر الرزق شمال نابلس

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بهدم مصنع فلسطيني في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، في خطوة جديدة تستهدف المنشآت الاقتصادية ومصادر الرزق في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية “محمد عازم” إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ ساعات الصباح وبدأت بهدم مصنع “شيد” المقام عند المدخل الغربي للبلدة، والذي تعود ملكيته للمواطن محمد عزت عازم، وذلك وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في محيط الموقع.

وأوضح عازم أن عملية الهدم نُفذت دون تقديم أي بدائل لصاحب المصنع، ما يشكل ضربة مباشرة للاقتصاد المحلي ويهدد بتشريد عدد من العمال.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق سياسة صهيونية ممنهجة تستهدف المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار التضييق الاقتصادي وفرض واقع قسري على المواطنين.

المصدر: وكالة شهاب