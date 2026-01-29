النائب ملحم خلف: نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق أبنائها ومؤسساتها

دعا النائب ملحم خلف، من مجلس النواب، إلى تحصين الوحدة الوطنية وتحصين الداخل للحفاظ على العيش المشترك، معتبراً أن ذلك يشكّل أساساً للانطلاق نحو التمسك بالنظام العالمي الجديد. وقال: «نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق أبنائها ومؤسساتها، وبالشرعية الدولية، وبضمان أمن المواطنين».

وأضاف: «نتمسك بالدولة التي يجب أن تكون خيارنا، ونتمسك بما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة». واعتبر أن «الدولة هي خشبة الخلاص، وعليها أن تواجه الاحتلال القائم وتعيد أسرها»، لافتاً إلى أن «الدولة لا تساوم على هيبتها».

وتابع: «لا يجوز تغييب السلطة التشريعية، ويجب إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وكل إلغاء أو تأجيل يُعد غير دستوري».

ودعا إلى «التمسك بشرعية الدولة التي تعلن الحفاظ على سيادة الدول، وتعطي الحق بالدفاع عن الأرض والشعب لمواجهة البطش والعربدة».

ورأى أن «لا قيام للبنان إلا بسلطة قضائية مستقلة»، داعياً إلى التمسك بالمدرسة والجامعة والمستشفى.

وأضاف: «الحكومة تقول إن لا موارد لديها، وهذا صحيح، لكن لا يمكنها الاكتفاء بهذا الكلام، وعليها تحويل كل قرش واستثماره بتعاون القوى الحية في الوطن. فالارتهان للخارج يكرّس ثقافة الاتكال ويضعف الثقة بالدولة».

ولفت إلى «ضرورة منع الكيان الإسرائيلي من إقامة منطقة عازلة في الجنوب، من خلال التضامن الوطني الداخلي الشامل».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام