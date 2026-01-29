فنزويلا: الجيش يعلن الولاء للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز

أعلن الجيش الفنزويلي ولاءه للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز، التي تولّت السلطة عقب قيام الولايات المتحدة باحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشييتد برس”.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، في رسالة صوتية نُشرت عبر “إنستغرام”، إنه يدعو إلى «الدعم الكامل لرودريغيز»، مشددًا على أهمية «الولاء والتماسك في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وتولت رودريغيز رسميًا قيادة القوات المسلحة، في خطوة تمنحها كامل صلاحيات الرئاسة، حيث أكد لوبيز خلال مراسم رسمية أن القوات المسلحة «تعترف وتؤدي قسم الولاء» لها.

وكانت رودريغيز تشغل منصب نائب الرئيس في عهد مادورو، ويُنظر إلى إعلان دعم المؤسسة العسكرية لها باعتباره عاملًا حاسمًا في تثبيت السلطة السياسية في البلاد.

وأدت رودريغيز اليمين الدستورية رئيسة انتقالية في الخامس من كانون الثاني، وأدانت خطوة خطف مادورو، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

في المقابل، تبنّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجة تصالحية تجاه القيادة الفنزويلية الحالية، حيث تقود رودريغيز المحادثات مع واشنطن، ولا سيما في ما يتعلق بملف النفط.

المصدر: روسيا اليوم