آموس هوكشتاين: نتنياهو ناكر للجميل وبايدن انقذ “اسرائيل” في أكثر لحظاتها ضعفًا

علّق مسؤول أمريكي سابق على ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نقص الذخيرة خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتسبب بمقتل جنود إسرائيليين.

ووصف آموس هوكشتاين مساعد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في تغريدة عبر منصة “إكس”، نتنياهو بأنه “ناكر للجميل ولا يقول الحقيقة”، مشيرا إلى تقديم دعم عسكري أمريكي لإسرائيل تجاوز 20 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إرسال حاملتي طائرات إلى المنطقة، وصد هجومين إيرانيين.

وذكّر هوكشتاين نتنياهو بـ “الدفاع عن إسرائيل في أحلك لحظاتها، وإنقاذ أرواح لا حصر لها من الإسرائيليين”، لافتا إلى أن “الرد الوحيد المقبول للرئيس (السابق) بايدن والشعب الأمريكي هو: شكرا لكم”.

ولكن “نتنياهو لا يقول الحقيقة، وهو أيضا ناكر للجميل تجاه رئيس أنقذ إسرائيل حرفياً في أحلك لحظاتها”، وفق هوكشتاين.

وقال نتنياهو نهار الثلاثاء،: “دفعنا ثمنا باهظا في الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة)، وجزء من ذلك يعود إلى أننا في مرحلة معينة لم نكن نملك ما يكفي من الذخيرة، فسقط جنود”.

المصدر: موقع اكس