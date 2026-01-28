الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 130 فلسطينيًا في الضفة المحتلة بينهم نساء وأطفال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 130 مواطنًا فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن “الاعتقالات والتحقيقات الميدانية استهدفت بلدات نابلس (بورين ومادما)، طوباس (عقابا)، وقلقيلية (إماتين)”، مشيرًا إلى أن “غالبية المعتقلين خضعوا للتحقيق قبل الإفراج عنهم لاحقًا”.

ووصف النادي هذه العمليات بأنها “امتداد لسياسة انتقام جماعية تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن “قوات الاحتلال تعتمد أثناء الاقتحامات أساليب تشمل إخراج العائلات من منازلها وتخريب الممتلكات، وسط ظروف جوية باردة”.

وأضاف النادي أن “هذه الحملة تأتي ضمن نهج طويل الأمد يهدف لفرض السيطرة والقمع على الفلسطينيين، مع الإشارة إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب تجاوز 21 ألف حالة، ضمن سياسة ممنهجة يومية تستهدف المواطنين”.

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني