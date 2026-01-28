استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في الظاهرية جنوب الخليل

استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة أن الشاب محمد راجح نصر الله (20 عاماً) من بلدة الظاهرية، وصل إلى مستشفى دورا مصاباً برصاص حي في البطن، ووصفت جروحه بالحرجة قبل أن يُعلن لاحقاً عن استشهاده.

الشهيد محمد راجح نصرالله، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل. pic.twitter.com/MnAmdiNlaN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2026

كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي خلال الاقتحام، ووصفت إصابته بالمتوسطة، بحسب وزارة الصحة، فيما أوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الظاهرية، إحداهما بالغة الخطورة.

وفي إطار اقتحاماتها المستمرة في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ ومخيم العروب، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام بلدة سعير شمال الخليل، أطلقت خلالها القوات قنابل الغاز والرصاص الحي، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 1,109 فلسطينيين، فيما أصيب أكثر من 11,500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

في القدس المحتلة، أبعدت سلطات الاحتلال اليوم شابين عن المسجد الأقصى المبارك؛ حيث أفادت محافظة القدس أن الشاب المقدسي عرين الزعانين أبعد لمدة 6 أشهر، والشاب عدنان شلودي لمدة أسبوع قابل للتجديد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في إطار الإجراءات القمعية المستمرة ضد السكان والمقدسات.

المصدر: وكالة وفا + وكالة شهاب