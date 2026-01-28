حفل توزيع جوائز مسابقة “ابتسامة محمد” للفن القصصي في الغبيري

نظم في المركز الصحة والإجتماعي لبلدية الغبيري حفل توزيع جوائز مسابقة ابتسامة محمد (ص) للفن القصصي.

حضر الحفل عدد من الفاعليات ومهتمين، وتخلله عرض لمجموعة مختارة من القصص من وحي المجتمع المقاوم، وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين، والدروع التكريمية على المساهمين في الإشراف والمتابعة للمسابق.

ويشار الى ان الجائزة التي أطلقتها دار “حراء، أم الكتاب” في أيلول 2025، استمرت على مدار خمسة أشهر، من ولادة الرسول محمّد (ص) إلى بعثته، وتخللها إقامة دورة متخصصة في كتابة القصة القصيرة للطلاب المشاركين الذين بلغ عددهم مئة وسبعين.

