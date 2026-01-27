الثلاثاء   
    لبنان

    المكتب الإعلامي في حركة أمل نعى الشهـيد نور الدين: كان صوتًا مهنيًا ملتزمًا حمل رسالته بصدق وشجاعة

      نعى المكتب الإعلامي المركزي في حركة “أمل” في بيان “الزميل الإعلامي الشهيد علي نور الدين، الذي ارتقى إثر غارة مسيّرة إسرائيلية غادرة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات على لبنان”.

      وأضاف البيان:”لقد كان الشهيد صوتا مهنيا ملتزما حمل رسالته بصدق وشجاعة، مؤمنا بأن الكلمة الصادقة مسؤولية وطنية في مواجهة العدوان. إن استهداف الإعلاميين يكشف طبيعة العدو الساعي الى إسكات الصوت الحر، فيما سيواصل الإعلام المقاوم أداء دوره في نقل الحقيقة وفضح الجرائم”.

      ختم:”يتقدم المكتب الإعلامي المركزي بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد وإلى قناة المنار وكل الإعلاميين المقاومين، مؤكدا دعمه الثابت لرسالتهم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

