اعلاميو صور والجنوب دانوا استهداف الزميل نور الدين: على المؤسسات الدولية محاسبة العدو على جرائمه

استنكرت أسرة الإعلاميين في منطقة صور والجنوب في بيان، “جريمة الاغتيال الغادرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، بعد ظهر الاثنين التي استهدفت الزميل الإعلامي الشيخ علي نور الدين، في اعتداءٍ سافر يُضاف إلى السجلّ الأسود لجرائمه بحق الإعلاميين والمدنيين العزّل”.

ورأت أن “استهداف الصحافيين والإعلاميين، أثناء أدائهم رسالتهم المهنية والإنسانية في نقل الحقيقة وكشف الجرائم، يُشكّل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق والمهاهدات الدولية، ومحاولة يائسة لإسكات الصوت الحرّ المقاوم وترهيب الكلمة الصادقة”.

تابعت: “إننا، إذ ننعى الزميل الشهيد، الذي ترك بصمةً واضحة وإرثًا إعلاميًا مشرّفًا بما عُرف عنه من مناقبية عالية وتفانٍ وإخلاص في العمل الإعلامي في الجنوب وحمل قضيته، نؤكد أن هذه الجرائم لن تثنينا عن مواصلة رسالتنا الإعلامية، ولن تكسر إرادة الإعلام الحرّ المقاوم للعدوان والاحتلال، بل ستزيدنا تمسّكًا بالحقيقة وانحيازًا لقضايا شعبنا العادلة”.

ختمت:” نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الشهيد، ومن الأسرة الإعلامية اللبنانية عموما والزملاء في قناة المنار خصوصا، وندعو المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإدانة هذا الاغتيال الجبان، والعمل الجاد على محاسبة العدو الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في حق الإعلاميين والمدنيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام