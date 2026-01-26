الرئيس بري يستنكر الأكاذيب التي تسيء إلى الموقف اللبناني وكأن لبنان تراخى أمام “إسرائيل”

استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري ما جرى ترويجه من أكاذيب واختلاقات تسيء إلى الموقف اللبنانيّ، وتؤدي إلى إرباكات داخلية، وتوحي وكأنّ لبنان قد تراخى بالكامل أمام إسرائيل وتخلّى عن ثوابته.

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قال بري: «موقفنا معروف بأنّنا ملتزّمون بل متمسكون باتفاق وقف الأعمال العدائية، كما اننا متمسّكون بلجنة «الميكانيزم» بشكلها ومضمونها».

أضاف بري: «إنّ لجنة «الميكانيزم» هي اصلاً منبثقة من اتفاق وقف الأعمال العدائية، وللبنان مصلحة فيها لوقف العدوان، اي انّ مهمتها تنفيذ الاتفاق ومراقبة التنفيذ ومنع الخروقات والاعتداءات. ولكن اسرائيل من الأساس تريد نسف هذه اللجنة بالرغم من أدائها السلبي وعدم قيامها بالدور المناط بها كما يجب».

المصدر: صحيفة الجمهورية