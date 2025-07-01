لبنان

جلسة تشريعية لمجلس النواب اللبناني

استأنف مجلس النواب اللبناني في الساعة الثانية عشرة ظهرا الثلاثاء جلسته التشريعية بعد اكتمال النصاب.

وبدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 498 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي، وقد أقر المجلس هذا البند.

كما أقرّ المجلس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025.

وأقرّ المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان.

من جهة ثانية، أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13356 القاضي بإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في 12/7/2007 واللائحة التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام