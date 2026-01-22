أهالي الجنوب يلملمون آثار عدوان الأربعاء وأصواتهم تتصاعد بوجه تقاعس الدولة

يواصل الجنوبيون لملمة آثار العدوان الصهيوني الذي استهدف امس عدداً من المباني السكنية في قرى وبلدات قناريت وجرجوع والخرايب والكفور وانصار. ومنذ الصباح كثفت البلديات جهودها لفتح الطرقات وازالة الركام عنها والاهتمام بالعائلات التي فقدت منازلها جراء هذا العدوان الوحشي.

وعبر الأهالي عن صمودهم في ارضهم مطالبين الدولة اللبنانية بالتخلي عن خطابها الذي يستجلب العدوان اكثر مما يحمي المواطنين وارزاقهم.

وحشية العدو الصهيوني لم توقظ أية مبادرة رسمية لمساعدة الأهالي الذين تدمرت منازلهم، في وقت سارع العديد من الأهالي لاحتصان من هجرهم العدو من منازلهم.

مجدّدًا لم يسلم الجسم الصحافي من الاعتداءات الصهيونية، فأصيب عدد من الصحافيين والمصورين أثناء تغطية غارة العدو على بلدة قناريت، ما استدعى إدانات إعلامية.

في بلدة كفركلا الجنوبية، نظم الاهالي وقفة في وسط البلدة احتجاجا على اهمال الدولة لاعادة الاعمار وتأمين الحماية.