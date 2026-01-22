جمعية المقاصد – صيدا استنكرت استهداف الصحافيين: يهدف إلى إسكات صوت الحقيقة وحجب الوقائع عن الرأي العام

استنكرت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا تعرّض الصحافيين والإعلاميين للقصف والاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، “في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تكفل حماية المدنيين، ولا سيّما العاملين في الحقل الإعلامي أثناء تأديتهم لواجبهم المهني”، ولفتت في بيان الى ان “استهداف الصحافيين إنما يهدف إلى إسكات صوت الحقيقة وحجب الوقائع عن الرأي العام، ويُعدّ جريمة موصوفة تُضاف إلى سجلّ الانتهاكات المتكرّرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأبرياء، وتشكّل اعتداءً سافراً على حرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة”.

وإذ عبّرت عن “تضامنها الكامل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية”، تمنت الشفاء العاجل للجرحى منهم في الاستهداف الأخير، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإعلامية، إلى “تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية ورادعة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان الحماية الكاملة للصحافيين في مناطق النزاع”.

واكدت “تمسّكها بقيم العدالة وحقوق الإنسان ووقوفها الدائم إلى جانب الكلمة الحرة الصادقة في مواجهة العدوان”، وعبرت عن “تضامنها الكامل مع المؤسسات التربوية والتعليمية (مدارس، ثانويات، معاهد، وجامعات) التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية والاستهدافات المتكررة على قرى وبلدات وطننا الحبيب لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام