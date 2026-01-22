إصابة برصاص الاحتلال شمالي القدس ومستوطنون يقتحمون جنوب جنين

أُصيب شاب برصاص الاحتلال شمال القدس، اليوم الخميس، بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال برفقة المستوطنين في مناطق متفرقة، في سياق التصعيد الميداني المستمر.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال عند جدار بلدة الرام شمال القدس المحتلة، خلال تواجد قوات الاحتلال في المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مركبات للمستوطنين وشاحنات تحمل بيوتًا متنقلة موقع “ترسلة” قرب بلدة جبع جنوب مدينة جنين، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض، وسط تخوفات من إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

وأمس الأربعاء، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 5 فلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام منطقة جبل جوهر في مدينة الخليل.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الفلسطينيين الخمسة أثناء خروجهم لشراء احتياجاتهم من المواد التموينية، بعد أنباء عن تعليق لحظر التجوال المفروض على الأهالي منذ 3 أيام، ما أدى الى إصابتهم بكسور ورضوض، نقلوا على إثرها الى المستشفى.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 4 أيام، عملية عسكرية في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من الخليل، كما تفرض حصارا مشددا وحظرا للتجول على المواطنين، وتداهم منازلهم وتنكّل بهم، وتعتقل وتحتجز عددا كبيرا منهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام