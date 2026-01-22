الخميس   
    عربي وإقليمي

    مسؤول أمني إيراني: قادة أعمال الشغب تلقوا تدريبًا تحت إشراف أجهزة التجسس الصهيونية

      أكد مسؤول أمني إيراني أن قادة أحداث الشغب والأعمال الإرهابية الأخيرة في البلاد تلقوا تدريبات تحت إشراف أجهزة التجسس الصهيونية.

      وأوضح أن الاحتجاجات الشعبية، بما في ذلك تلك التي شهدها سوق طهران «البازار»، انطلقت في البداية في أجواء هادئة وتحت حراسة قوات الشرطة، التي كانت مكلفة فقط بحماية المواطنين وصون أرواحهم.

      وأضاف المسؤول أن التيارات المعادية للثورة، ومنظمة «خلق» الإرهابية وزمر إرهابية أخرى، استغلت الأوضاع منذ الثامن من يناير لتحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف مسلح وإثارة أزمة أمنية.

      وأشار إلى أن الاستخدام الواسع للأسلحة النارية من قبل مثيري الشغب، إلى جانب المحاولات المنظمة للهجوم على المقرات العسكرية ومراكز الشرطة وقواعد التعبئة «البسيج»، كان السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الضحايا.

      المصدر: وكالة أنباء فارس

